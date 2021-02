Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 28.02.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Küchenbrand ++ Corona-Verstoß ++

Emden - Küchenbrand

Am Samstagmorgen um 09:25 Uhr kommt es in einer Wohnung in der Hermann-Allmers-Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand, welcher von dem Wohnungsinhaber selbstständig gelöscht werden kann. Während des Löschens zog sich der Wohnungsinhaber leichte Verletzungen zu. Durch den Brand wurden die Einbauküche durch die Flammen, sowie Teile der Wohnung in Folge der Rauchentwicklung beschädigt. Die Feuerwehr Emden war mit ca. 50 Angehörigen der Feuerwehr vor Ort. Der Sachverhalt wurde vor Ort von der Polizei aufgenommen, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Emden - Corona-Verstoß

In der Samstagnacht, gegen 02:00 Uhr, kann in der Friedrich-Ebert-Straße in Emden eine Gruppierung von ca. 10 Personen festgestellt werden. Es wurden weder Mindestabstände eingehalten, noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Bei Sichtung des Streifenwagens entfernten sich alle Personen fluchtartig in alle Richtungen. In den darauffolgenden Fahndungsmaßnahmen kann ein 23-jähriger Mann aus Großhansdorf festgestellt werden. Der junge Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

