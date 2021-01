Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Landkreis Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht (12.01.2021)

Fluorn-Winzeln (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am heutigen Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Einmündung Freudenstädter Straße / Rathausstraße einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer fuhr von Waldmössingen kommend nach Winzeln. An der Einmündung zur Rathausstraße kam er in der scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei einen entgegenkommenden Lkw. Ohne sich um die Schadensregulierung von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Fluorn davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi Kombi handeln. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Fahrer nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

