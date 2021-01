Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf (11.01.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die am Montagmorgen gegen 08.35 Uhr auf der L 220 begangen wurde. Ein 47-jähriger Skoda-Fahrer bog nach eigenen Angaben vom Kapellenweg auf die L 220 ein und beschleunigte seinen Pkw in Fahrtrichtung B 34 / Güttingen. Kurz darauf nahm ihm ein unbekannter Fahrer eines anthrazit-silberfarbenen Pkw die Vorfahrt, als dieser vom Waldfriedhof in die Landesstraße einbog, so dass der Skoda-Fahrer stark abbremsen und auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Pkw so dicht auf, dass der 47-Jährige sich gezwungen fühlte, rechts an den Fahrbahnrand zu fahren, damit der Unbekannte ihn überholen konnte. Dieser fuhr weiter und anschließend auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Singen/Stuttgart auf.

Personen, die eine der Nötigungen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell