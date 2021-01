Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen

Landkreis Tuttlingen) Fahrzeugbrand (12.01.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in der Hauptstraße ein Auto in Brand geraten. Der VW stand auf dem Parkplatz der Volksbank, als plötzlich aus der Motorhaube Flammen schlugen. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Emmingen, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, konnte ein Anwohner den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Niemand wurde verletzt. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell