FW-F: Umgestürzter Baum in einem Hinterhof im Nordend, Glauburgstraße.

Am 22.08.2020, ab 16 Uhr, beschäftigte die Feuerwehr Frankfurt ein 20 Meter hoher Baum in einem Hinterhof in der Glauburgstraße, Nordend. Dieser war abgeknickt und lehnte an der Hauswand im Innenhof und drohte gänzlich umzustürzen. Der Baum wurde über den Kranwagen und die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr gesichert, zerkleinert und im Innenhof abgelegt. Bis der Einsatz abgeschlossen war dauerte es bis zirka 21 Uhr. Grund hierfür war die Abstimmung der nötigen Maßnahmen und Planung einer sicheren Lösung zur Beseitigung des Baumes. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt. Über Sachschäden können keine Angaben gemacht werden.

