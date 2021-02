Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb öffnet Lieferwagen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - In Sieker hat ein Paketzusteller am Dienstag, 02.02.2021, vier fremde Personen an seinem Transporter erwischt. Einen tatverdächtigen jungen Mann konnte er festhalten, während die anderen davon liefen.

Gegen 14:10 Uhr lieferte der Zusteller Ware an einem Wohnhaus am Lipper Hellweg - in Nähe der Wasserstraße - aus. Als er zu seinem Lieferwagen zurückkehrte, entdeckte der 25-Jährige vier junge Männer an seinem Auto. Er hielt einen 18-Jährigen auf, der seine Hand an den Türgriff der Hecktür gelegt hatte. Die anderen drei flüchteten.

Bei der Anzeigenaufnahme fanden Polizeibeamte zwei Tütchen Cannabis bei dem 18-jährigen Bielefelder. Zunächst vermisste der Zusteller nichts aus seinem Fahrzeug. Später meldete er sich erneut bei der Polizei, dass ihm Geld aus dem Wagen gestohlen wurde. Zur Tatzeit war der Lieferwagen unverschlossen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell