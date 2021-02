Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Rohbau

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Arbeiter bemerkten am Montag, 01.02.2021, an einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Bleichstraße, nahe der Ziegelstraße, Aufbruchspuren. Die Einbrecher erbeuteten Baumaterialien.

Unbekannte betraten während der Abwesenheit der Bauarbeiter das Gelände an der Bleichstraße und brachen an dem im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhaus gewaltsam eine Terrassentür auf. Die Täter trugen aus dem Gebäude zahlreiche Elektronikgeräte, Edelmetalle und Lüfter und transportierten sie auf unbekanntem Wege ab.

Am Montag, 01.02.2021, stellten Mitarbeiter der Baufirma den Einbruch fest. Mittwochnachmittag, 23.12.2020, wurde die Baustelle verschlossen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

