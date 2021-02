Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfallflucht an geparktem Fahrzeug in Sennestadt

Bielefeld (ots)

DS / Bielefeld-Sennestadt. Zwischen Freitag und Samstag, den 30.01.2020, hat ein Unbekannter ein geparktes Fahrzeug in der Donauallee beschädigt und ist vom Unfallort geflüchtet.

Der Fahrerin eines schwarzen Fiat Panda mit Gütersloher-Kennung ist am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr aufgefallen, dass das Fahrzeug im Bereich der Heckscheibe beschädigt ist.

Der Fiat stand ab Freitag ab 20:00 Uhr am Straßenrand in der Donauallee kurz vor der Einmündung Altmühlenstraße in Fahrtrichtung zur Altmühlenstraße.

Hinzugezogene Polizeibeamte konnten am Tatort Scheibensplitter und deutliche Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Wer hat in der Nacht von Freitag, 29.01.2020, auf Samstag, 30.01.2020, etwas Verdächtiges am Tatort wahrgenommen?

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521 545-0.

