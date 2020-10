Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike in Innenstadt gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter an der Ecke Georgstraße/Schillerstraße ein dort abgestelltes E-Bike gestohlen. Der Täter nutzte offenbar die Gelegenheit und nahm das mit einem Faltschloss gesicherte schwarze "Cube Acid One" zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr mit. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 in Verbindung.

