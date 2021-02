Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Täter schieben Rollcontainer davon

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Unbekannte stahlen am Donnerstag, den 28.01.2021, aus einem Verbrauchermarkt an der Berliner Straße, nahe Papenkamp, einen Rollcontainer mit Tabakwaren. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr sprach ein Unbekannter in einem Geschäft an der Berliner Straße einen Angestellten an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Offensichtlich nutzten mehrere Mittäter das Ablenkungsmanöver, um den Lagerraum des Marktes unbemerkt zu betreten, einen verschlossenen Metallrollcontainer mit Tabakwaren zu greifen und durch den Notausgang zu schieben. Sie schoben den Container über den Kundenparkplatz und entkamen damit in unbekannte Richtung. Wenig später bemerkte ein Mitarbeiter die Tat und benachrichtigte die Polizei.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell