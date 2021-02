Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet betrunkenen PKW-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Delbrück- Gütersloh- BAB 2-

Einem PKW-Fahrer fiel am Freitagmorgen, 29.01.2021, die Schlangenlinien-Fahrt eines BMW-Fahrers auf. Polizisten stoppten den betrunkenen Fahrer und zogen ihn aus dem Verkehr.

Ein Delbrücker bemerkte gegen 09:30 Uhr auf der Bundesstraße 64 in Fahrtrichtung Rietberg einen vor ihm fahrenden BMW, der mit unbeständiger Geschwindigkeit Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge rief die Polizei, folgte dem BMW und gab während der weiteren Fahrt den Standort an die Leitstelle der Polizei durch.

Streifenbeamten der Autobahnpolizeiwache Stukenbrock gelang es, anhand der Angaben des Verfolgers, auf der BAB 2 kurz vor der Anschlussstelle Gütersloh, den BMW einzuholen. Mit zwei Streifenwagen dirigierten sie den schlangenlinienfahrenden BMW an der Anschlussstelle Gütersloh von der Autobahn und hielten ihn an. Der 44-jährige Fahrer aus Dortmund gestand, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben und auf dem Weg ins Ausland zu sein. Ein Alkoholtest verlief positiv. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Ermittlungen, ob der BMW-Fahrer im Besitz eines Führerscheins ist, dauern an.

