POL-OH: Korrekturmeldung (Örtlichkeit) - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rotenburg - Am Dienstag (12.01.), gegen 20:55 Uhr befuhr eine Alheimer Pkw-Fahrerin (42 J.) mit einem Ford Fiesta die Landesstraße 3304 aus Richtung Alheim-Hergershausen kommend in Richtung der Bundesstraße 83. Einige Meter nach dem Ortsschild Hergershausen kam sie, vermutlich aufgrund überfrierender Nässe, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die 42-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

