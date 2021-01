Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rotenburg - Am Dienstag (12.01.), gegen 20:545 Uhr befuhr eine Alheimer Pkw-Fahrerin (42 J.) mit einem Ford Fiesta die Landesstraße 3304 aus Richtung Alheim-Hergershausen kommend in Richtung der Bundesstraße 83. Einige Meter vor dem Abzweig zur B 83 kam sie, vermutlich aufgrund überfrierender Nässe, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die 42-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

