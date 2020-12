FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop

Feuerwehr Bottrop

Am 20. Dezember 2020, gegen 21:45 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Wohnungsbrand zur Alsenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte war im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses durch ein Fenster eine starke Rauchentwicklung zu erkunden. Eine Anwohnerin berichtete, dass sich noch vier Personen in der angrenzenden Dachgeschosswohnung und im Treppenbereich aufhalten sollten, außerdem wurde noch eine Person in der Brandwohnung vermisst. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde sofort eine Menschenrettung aus der verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss mit zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet, gleichzeitig wurden die vier o.g. Personen im Dachgeschoss- und Treppenbereich über den Treppenraum gerettet und dem Rettungsdienst zugeführt. Die betroffene Person aus der Brandwohnung wurde mit schweren Brandverletzung aus dem Gefahrenbereich gerettet, dem Rettungsdienst übergeben und notärztlich versorgt. Anschließend erfolgte der Transport in ein Fachkrankenhaus zur weiteren Abklärung und medizinischen Versorgung. Die durch das Brandereignis betroffene Wohneinheit wurde gelöscht und mit einem Überdruckbelüftungsgerät endraucht. Die Feuerwehr Bottrop war mit 30 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Eigen vor Ort.

