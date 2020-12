Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kaminbrand in Bottrop

BottropBottrop (ots)

Am heutigen Sonntag ist die Feuerwehr Bottrop schon ein zweites Mal zu einem Kaminbrand ausgerückt. Die erste Einsatzstelle befand sich im Fuhlenbrock und zurzeit sind die Einsatzkräfte in der Innenstadt tätig. In beiden Fällen wurde der Kamin mit der Drehleiter angeleitert und dann mit Schornsteinfegerwerkzeug gereinigt. An der ersten Einsatzstelle haben die Kräfte der Ortswehr Fuhlenbrock unterstützt und im zweiten Einsatz unterstützten die Kräfte der Feuerwehr Altstadt. Beide Einsatzstellen wurden anschließend an den Bezirksschornsteinfeger übergeben.(Sh)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop

Pressestelle



Telefon: 02041 / 7803-115

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell