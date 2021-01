Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag (12.01.), gegen 13.50 Uhr, auf der Landstraße zwischen Hosenfeld und Giesel. Die 55-jährige Fahrerin eines PKW Opel, in der Gemeinde Großenlüder wohnhaft, kam vermutlich aufgrund starken Seitenwindes auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der PKW drehte sich mehrfach um die eigene Achse und geriet links von der Fahrbahn ab. Dort kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde durch den vor Ort befindlichen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW, an dem Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

