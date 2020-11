Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Kunststoffteile in Tiefgarage angezündet

UlmUlm (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Freitag, kurz nach 19 Uhr, die Feuerwehr, weil es in einer Tiefgarage in der Hohenzollernstaße brannte. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und konnte die Brandstelle schnell löschen. Es waren wohl verschiedene Kunststoffteile angezündet worden. Ein Übergreifen auf das Gebäude wäre wohl nicht möglich gewesen. Brandschutztüren verhinderten, dass der Rauch in das Gebäude zog. Der Anrufer hatte noch während seines Anrufs drei Jugendliche gesehen, wie diese aus der Garage herauskamen. Der Schaden ist nur gering.

