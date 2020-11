Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Senior fährt nach Unfall weiter

Am Freitagmittag, kurz vor 19.00 Uhr, beobachtete eine Autofahrerin auf der L 230 Höhe Heroldstatt, wie ein Skoda Octavia vor ihr die Leitplanke streifte. Der Fahrer hielt aber nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Er schien aber sehr unsicher zu sein und wäre mehrmals trotz sehr geringer Geschwindigkeit beinahe von der Fahrbahn abgekommen. Die Zeugin verständigte die Polizei und hielt sicheren Abstand. Eine entgegenkommende Streife des Polizeireviers Geislingen konnte das Auto zwischen Merklingen und Nellingen stoppen. Der Fahrer, ein 80-Jähriger aus dem Kreis Esslingen, ist alters- und krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, das Auto sicher zu fahren. Er gab seinen Führerschein freiwillig ab. Angehörige holten ihn ab. Der Schaden am Auto beträgt 3.500EUR. Der Schaden an der Leitplanke kann noch nicht geschätzt werden.

