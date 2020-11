Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ohne Führerschein, am Handy, ohne Gurt

Die Polizei ahndete am Donnerstag in Heidenheim zahlreiche Verkehrsverstöße.

Die Beamten führten im gesamten Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie zwei Fahrer fest, die ihr Handy benutzten. Einen 24-Jährigen hielten sie in der Innenstadt an. Der Mann hatte seinen VW verändert, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Ebenfalls in der Innenstadt stoppte eine Polizeistreife eine 24-Jährige, die ihr Kind ohne Kindersitz transportierte. In der Badenbergstraße hielten Polizisten einen Sattelzug an, weil der 30-jährige Fahrer seine Ladung nicht gesichert hatte. In der Carl-Schwenk-Straße war ein 44-Jähriger ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Ohne Gurt war auch ein 25-Jähriger im Katzental unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle gab er einen falschen Namen an. Die Beamten bemerkten das und ermittelten die richtigen Personalien. Dabei wurde auch bekannt, dass der 25-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwarten jetzt gleich mehrere Anzeigen. Durch ihre regelmäßigen Kontrollen will die Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Dass diese notwendig sind, zeige das Ergebnis. Deswegen werde die Polizei ihre Kontrolle fortsetzen.

