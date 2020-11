Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Katze mutmaßlich angeschossen

Wegen einer verletzten Katze ermittelt seit Freitag die Ulmer Polizei.

UlmUlm (ots)

Die schwarze Katze gehört zu einer Familie, die an der Lindenhöhe in Ulm wohnt. Die berichtete, dass das Tier am Donnerstag von etwa 18 Uhr bis 23 Uhr unterwegs war. Als die Katze zurückkehrte, blutete sie leicht. Der Tierarzt fand eine Wunde, die er auf eine Schussverletzung zurückführt. Dies bestätigte er gegenüber der Polizei. Nach seiner Einschätzung wurde ein Hinterlauf verletzt, Lebensgefahr bestand für die Katze nicht.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

