POL-UL: (UL) Laichingen - Mann verletzt Polizist

Nach einer Beschlagnahme geriet am Donnerstag in Laichingen ein 34-Jähriger in eine Ausnahmesituation.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens erlangte die Polizei aus Laichingen Hinweise, dass der 34-Jährige eine Schreckschusswaffe haben soll. Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Beamten deshalb gegen 15 Uhr die Wohnung des Mannes. Sie fanden eine Schreckschusswaffe und beschlagnahmten sie. Danach wären sie längst wieder weg gewesen, hätte der Verdächtige sich nicht in einen psychischen Ausnahmezustand gesteigert. Der Mann folgte den Beamten auf dem Weg zum Dienstgebäude. Er trat einen Polizisten und beleidigte ihn. Auch warf er Steine auf das Dienstgebäude, wodurch die Tür beschädigt wurde. Die Beamten überwältigten den Verdächtigen und legten ihm Handschellen an. In der Folge soll sich der Mann in keiner Weise beruhigt haben, weshalb ihn die Polizei in ein Krankenhaus brachte.

