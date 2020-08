Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mann entblößt sich

Lingen (ots)

Gestern Mittag kam es zu einer exhibitionistischen Handlung am Hövelweg in Lingen. Eine bislang unbekannte männliche Person entblößte sich in dem dortigen Waldstück und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, während eine Fahrradfahrerin an ihm vorbeifuhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

