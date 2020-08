Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen/Lingen - Nötigung im Straßenverkehr

Meppen/Lingen (ots)

Am späten Montagabend ist es, beginnend auf der Meppener Straße in Lingen, bis zur B70-Abfahrt in Meppen-Nödike, zu mehreren Nötigungen im Straßenverkehr gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren daran zwischen 22 und 22.25 Uhr die Fahrer eines grauen Audi A4 Avant sowie eines grauen Hyundai Tucson beteiligt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell