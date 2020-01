Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Drei Fahrzeuge nebeneinander

Ein gefährliches Überholmanöver endete am Dienstag bei Laichingen mit einem Überschlag.

Ulm (ots)

Nach Polizeiangaben war gegen 19.15 Uhr ein BMW-Fahrer von Zainingen in Richtung Feldstetten unterwegs. In einer unübersichtlichen Linkskurve soll der 41-Jährige ein Auto und einen Lastwagen überholt haben. Beim Überholen kam ihm ein Renault-Fahrer entgegen. Dessen 76-jähriger Fahrer wich etwa einen halben Meter ins Bankett aus und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß. Der BMW-Fahrer kam nach dem Überholvorgang von der Straße ab. Er fuhr eine Böschung hinab, streifte einen Baum und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

