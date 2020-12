Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Warnung vor Trickbetrügern

Kreis Soest

Betrüger nutzen alle sich bietenden Möglichkeiten um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. So rechnet das Landeskriminalamt NRW damit, dass es zu Anrufen oder auch Haustürbesuchen im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen kommen wird. Darum gibt die Polizei Hinweise die auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten. Corona Impfstoffe sind nicht auf dem freien Markt erhältlich. Impfungen werden ausschließlich in den Impfzentren, in Altenheimen oder Krankenhäusern durchgeführt. Darum bittet die Polizei alle Bürger/innen die folgenden Tipps zu beachten: "Falls Ihnen am Telefon jemand Impfstoff verkaufen möchte, gehen Sie auf keinen Fall darauf ein, sondern legen Sie umgehend auf! Lassen Sie auf niemals Fremde in ihre Wohnung. Treten Sie energisch auf und rufen Sie notfalls um Hilfe wenn aufdringliche Besucher an der Haustür sind." (lü)

