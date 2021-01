Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag, (12.01.) schwer verletzt, ein 34-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda erlitt leichte Verletzungen. Der 34-jähriger Opel-Fahrer parkte mit seinem Pkw auf dem seitlichen Parkstreifen der Pacelliallee in Höhe der Hausnummer 12 in Fahrtrichtung Petersberg. Als er gegen 12:45 Uhr sein Fahrzeug ausparken wollte kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes-Fahrer, welcher die Pacelliallee aus Richtung Klinikum Fulda kommend in Fahrtrichtung Petersberg befuhr. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge an den linken Fahrbahnrand geschleudert. Hier kollidierte der Opel-Fahrer mit einer Wasserstation der Rhön Energie und der Mercedes-Fahrer mit einem Baum. Der Mercedes-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

