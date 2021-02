Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 28.02.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung ++

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am Samstag kam es gegen 18:00 Uhr zunächst in einem Lebensmittelgeschäft in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Streitgespräch zwischen einem 41-jährigen und einem 36-jährigen Mann. Im Verlauf der Streitigkeiten verletzte der 41-Jährige den 36-Jährigen durch einen Messerstich an der Schulter, der 36-Jährige wiederum verletzte den 41-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock. Im Verlauf der Auseinandersetzung kamen insgesamt ca. 40 Personen aus dem Umfeld der beiden Kontrahenten zu dem Lebensmittelgeschäft. Es waren mehrere Streifenwagen vor Ort, um die beiden Parteien voneinander zu trennen und um eine Eskalation zu verhindern. Ein Bekannter des 36-Jährigen verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv und kam trotz mehrfacher Aufforderung einem erteilten Platzverweis nicht nach. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand. Der 36-Jährige entzog sich im Zuge dessen seiner Behandlung im Krankenwagen und versuchte erneut auf den 41-Jährigen loszugehen. Dieses wurde durch die eingesetzten Beamten verhindert. Der 36-Jährige versuchte hierbei jedoch die eingesetzten Beamten zu schlagen und zu treten, so dass ihm ebenfalls Handfesseln angelegt werden musste. Sowohl der 36-Jährige als auch der 41-Jährige mussten aufgrund ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gegen die Beteiligten gefertigt.

