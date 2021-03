Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Trunkenheit im Straßenverkehr++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Sachbeschädigung++Betrugsanrufe Enkeltrick++

Moormerland - Trunkenheit im Verkehr

Am 02.03.2021 fiel Einsatzkräften der Polizei Moormerland auf der Heinrich-Lübke -Straße gegen 17:20 Uhr ein Pkw im öffentlichen Verkehrsraum auf, dessen Fahrzeugführerin während der Fahrt mit ihrem Mobiletelefon telefonierte. Aufgrund dieses Verkehrsverstoßes wurde eine Verkehrskontrolle bei der 60-jährigen Pkw-Fahrerin durchgeführt, in deren Verlauf sich herausstellte, dass die Kennzeichen des mitgeführten Pkw keine Zulassungsstempel aufwiesen, da der Pkw offiziell bereits abgemeldet war. Zudem wurde im Verlauf der Kontrolle festgestellt, dass die Moormerländerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand und einen Wert von 1,18 Promille aufwies. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurde die 60-jährige nach Hause entlassen. Die Frau muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 01.03.2021 gegen 15:15 Uhr fiel einem Einsatzbeamten der Polizei Emden der Fahrer eines Kleinkraftrades auf, welcher verbotswidrig eine Fußgängerbrücke überfuhr. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde seitens des Polizeibeamten festgestellt, dass der 40-jährige Mann mit Wohnsitz in Emden nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad war, da ihm diese wegen vorangegangener Verkehrsstraftaten entzogen wurde. Zudem war das geführte Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 27.02.2021, 12:00 Uhr bis zum 02.03.2021, 10:00 Uhr wurde am Critzumer Weg ein an einem Wohnhaus geparkter Pkw Honda mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Unbekannte Täter beschmierten das Fahrzeug auf der gesamten Motorhaube und den Türen mit sogenannten Tags, die nicht ohne erheblichen Aufwand beseitigt werden können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer/Stadtgebiet - Betrugsanrufe Enkeltrick Am 03.03.2021 kam es seit den Vormittagsstunden zu einem verstärkten Aufkommen von Betrugsanrufen, welche die sogenannten "Enkeltrickanrufe" darstellen. In diesem Fällen melden sich Betrüger bei älteren Mitbürgern und geben vor, der Enkel oder die Enkelin zu sein. Dabei gelangen die Betrüger durch geschickte Fragetechniken an persönliche Informationen, die sie noch im Gespräch dazu nutzen, Geldzuwendungen zu erhalten. Diese Geldzuwendungen sollen dann durch eine dritte Person in Empfang genommen werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, am Telefon keine persönlichen Informationen herauszugeben und sich nicht auf Geldübergaben an Dritte einzulassen. Sollten Bürger von einem angeblichen Enkel angerufen werden, wird dringend angeraten, sich umgehend mit der eigenen Familie zwecks Rücksprache in Verbindung zu setzen. Bürger, die durch einen solchen Betrug geschädigt worden sind, sollten Anzeige bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle erstatten.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell