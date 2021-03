Polizei Gütersloh

POL-GT: 31-Jähriger nach Alkoholfahrt zur Blutprobe gebeten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Dienstagnacht (02.03., 01.10 Uhr) fiel einer Streifenwagenbesatzung der Fahrer eines Opels auf, als dieser mit deutlich verminderter Geschwindigkeit und augenscheinlich in Schlangenlinien den Stadtring Kattenstroth befuhr. In der Folge konnte das Fahrzeug auf der Wiedenbrücker angehalten und kontrolliert werden.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 31-jährigen Mann aus Langenberg. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck, dass der 31-Jährige unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann im Anschluss durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des Fahrzeugs entstempelt und eine dementsprechende Zulassung des Pkw nicht mehr gültig war.

