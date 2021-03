Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismus und Feuer auf dem LGS Gelände in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am vergangenen Wochenende (27.02./28.02.) haben bislang unbekannte Täter an mehreren Stellen auf dem LGS Gelände in Rietberg Sachbeschädigungen begangen.

Unter anderem wurden zwei Strandkörbe in den Obersee geworfen, mehrere Wildtiertafeln wurden herausgerissen und durch Feuer beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen auf dem Gelände geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Darüber hinaus können verdächtige Beobachtungen etc. rund um die Uhr über den Polizeiruf 110 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell