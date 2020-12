Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Montag (14. Dezember 2020) hat die Polizei zwei Einbrüche im Stadtgebiet registriert.

In Hüls hebelten Unbekannte zwischen Freitag (11. Dezember 2020), 11 Uhr, und Montag (14. Dezember 2020), 16:15 Uhr, die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Baumhof" auf. Sie durchwühlten nahezu das gesamte Haus, entwendeten Bargeld und flüchteten.

In Bockum hebelten Unbekannte ein rückwärtiges Fenster zu einer Erdgeschosswohnung an der Bodelschwinghstraße auf und verschafften sich so Zugang. Ein Nachbar, der gegen 19 Uhr die Wohnung mit einem Zweitschlüssel betrat, um die Jalousien herunterzulassen, bemerkte das geöffnete Fenster und die teilweise durchwühlten Räume. Er informierte die Polizei. Eine weitere Zeugin gab an, dass sie kurz vor dem Eintreffen der Beamten zwei Männer habe flüchten sehen.

Ein Tatverdächtiger ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er hat dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (621)

