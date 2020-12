Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baackeshof: Mann raubt Seniorin Einkaufstüte und Geldbörse - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am Dienstag (15. Dezember 2020) gegen 10:50 Uhr hat ein Mann an der Ecke Baackesweg/Gripswaldstraße einer 78-Jährigen die Einkaufstüte samt Portemonnaie entrissen. Der Täter floh auf einem dunklen Damenrad in Richtung Nauenweg und Heideckstraße. Er ist rund 1,70 Meter groß, um die 25 Jahre alt, hat dunkle, gewellte Haare und ist laut Zeugin von "südländischem" Aussehen. Der Mann trug einen dunklen Parka.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (620)

