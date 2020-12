Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Seniorin von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

KrefeldKrefeld (ots)

Am heutigen Montagmorgen (14. Dezember 2020) ist eine Seniorin an der St.-Anton-Straße in Höhe des Stadtgartens von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 9 Uhr querte die 70-jährige Krefelderin mit ihrem Rollator die St.-Anton-Straße auf Höhe der Haltstelle "Stadtgarten", an der eine Straßenbahn hielt. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer fuhr an der stehenden Bahn vorbei und erfasste die Seniorin. Die Krefelderin wurde dabei schwer verletzt und kam umgehend in ein Krankenhaus. Sie wurde zwischenzeitlich operiert, schwebt aber derzeit laut Aussage der Ärzte in Lebensgefahr.

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. (618)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell