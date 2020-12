POL-KR: Linn: Jugendlicher durch Messerstiche verletzt

Polizeipräsidium Krefeld

Am Samstagabend (12. Dezember 2020) attackierten zwei Männer auf der Boedikerstraße einen Jugendlichen.

Gegen 18 Uhr ging der 17-jährige Krefelder die Boerdikerstraße entlang. In Höhe der Kirche stieß er mit zwei Männern zusammen, welche ihm entgegenkamen. Einer der Männer holte sofort zum Schlag aus, den der Krefelder abwehrte. Der zweite Mann holte ein Messer aus seiner Tasche und verletzte den 17-Jährigen damit leicht. Die Männer flohen in Richtung Uerdingen. Der Geschädigte wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Der erste Mann war 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine dickliche Statur und ein buntes Tattoo auf der gesamten linken Gesichtshälfte. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Oberbekleidung mit weißer Aufschrift und eine Wollmütze.

Der zweite Mann war ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und trug eine blaue Wellensteyn-Jacke. In dieser befand sich das Messer.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (615)

