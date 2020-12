Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbrüche in Krefeld - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am Wochenende (12./13. Dezember 2020) hat die Polizei drei Wohnungseinbrüche registriert, davon einen Versuch.

In Hüls versuchten Unbekannte am 12. Dezember zwischen 14:10 und 17:30 Uhr, das rückwärtige Fenster einer Wohnung an der Seidenweberstraße aufzuhebeln.

Ebenfalls in Hüls, auf der Straße Am Baumhof, hebelten Unbekannte zwischen 15 und 1:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten die Zimmer und flohen mit Bargeld und Schmuck.

Am 13. Dezember drangen Unbekannte zwischen 10:30 und 12:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sankt-Anton-Straße ein und entwendeten Bargeld.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (614)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell