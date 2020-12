Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Krefeld und Kleve sowie Staatsanwaltschaft Kleve: Tötungsdelikt in Kleve - Mann verstirbt nach Messerangriff - Tatverdächtige festgenommen

Am gestrigen Samstagabend (12. Dezember 2020) hat es in Kleve einen Streit zwischen einem Paar gegeben, in dessen Verlauf die Frau den Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt hat. Das Polizeipräsidium Krefeld hat eine Mordkommission eingerichtet.

Das Paar wohnt in Kleve und arbeitete in Holland in der Fleischverarbeitung als Leiharbeiter. Ein Streit zwischen den beiden eskalierte gegen 17 Uhr in der Unterkunft an der Brüningstraße in Kleve. Dabei attackierte die 33-jährige Frau ihren 37-jährigen Partner mit einem Messer und verletzte ihn im Bereich des Oberkörpers. Das Opfer wurde noch im Krankenhaus operiert. Es verstarb jedoch an seinen Verletzungen.

Die Beschuldigte wurde festgenommen. Sie wurde am heutigen Sonntagmittag (13. Dezember 2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Kleve hat Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Stand dürften Differenzen im häuslichen Bereich eine Rolle spielen. Die Ermittlungen dauern an. (611)

