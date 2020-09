POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden und der Präventionsräte Ostrhauderfehn, Rhauderfehn und Westoverledingen für den 30.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Das rote Sofa - Besondere Aktion in der Jugendprävention ++

Overledingerland - Das rote Sofa

Auch die Jugendpräventionsarbeit war von den Beschränkungen der Coronazeit betroffen. Daher war es mit den ersten Lockerungen das Ziel der Jugendprävention, den jungen Menschen ein Signal zu senden und zu zeigen, dass es trotz aller Hindernisse immer Ansprechpartner und Hilfestellungen für sie gibt. Die Präventionsfachkräfte und Jugendpfleger der Gemeinden Ostrhauderfehn, Frau Wahrheit, Rhauderfehn, Herr Bergmann, und Westoverledingen, Herr Rubien, und die Beauftragte für Jugendsachen der Polizeiinspektion Leer/Emden, Frau Frigger, initiierten daher die Aktion "Das rote Sofa".

Ziel des Projektes ist es, die Schülerinnen und Schüler der bestehenden weiterführenden Schulen auf Hilfsangebote, Freizeitangebote und Kontaktmöglichkeiten zu Jugendpflegern der beteiligten Gemeinden und der Polizei hinzuweisen. Unter Beachtung der Hygienevorschriften wurden thematische Kurzimpulse in präventiven Thematiken inklusive Vorstellung der Personen (Mitarbeitende aus Prävention, Jugendarbeit, Polizei, Schulsozialarbeiter) an den weiterführenden Schulen durchgeführt. Die Mediennutzung und daraus resultierende Problematiken, wie z.B. das Cybermobbing, stehen dabei besonders im Fokus.

Als Methode wurde eine kurze Videosequenz und ein interaktives Spiel/Moderation zum Präventionsthema gewählt. Es wurden Möglichkeiten zur Lösung von Problemen angeboten sowie Flyer und Hilfsangebote per QR-Code bzw. Flyer ausgelegt. Im Rahmen des Projekts, welches auf dem Pausenhof der Schulen stattfand, konnten circa 600 - 700 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen erreicht werden. Bislang konnte das Projekt den weiterführenden Schulen in Westoverledingen und Rhauderfehn vorgestellt werden. Für das Schulzentrum in Ostrhauderfehn musste die Projektdurchführung aus aktuellen Gründen vorerst verschoben werden.

Aufgrund der großen Resonanz bei allen Schülerinnen und Schülern ist es geplant, dieses Projekt unter Beachtung der Hygienevorschriften weiterzuführen.

Informationen zum Projekt:

Jugendarbeit & Präventionsarbeit Ostrhauderfehn:

Petra Wahrheit: 04952/8905563 Steven Jongmans: 04952/53903739, 0151-53903739 Manfred Dieken: 0175/3273357

Kinder und Jugendpflege/Präventionsarbeit Westoverledingen:

Hendrik Rubien: 04955/933188 Laura Boltjes: 04955/933188 Jann Bunger: 04955/933188

Prävention/Jugendarbeit Rhauderfehn:

Nico Bergmann: 04952/903154 Timo Zelek: 04952/903155

Polizeiinspektion Leer/Emden: Beauftragte für Jugendsachen

Christa Frigger: 0491/97690107

