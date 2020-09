POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Leer - In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw in der Von-Jhering-Straße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Außenspiegel eines Skoda Roomsters und eines Audi, A1. Die beiden Pkw standen zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem dortigen Mehrparteienhaus. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

Uplengen - Am heutigen Vormittag wurde in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 12:10 Uhr ein schwarzer VW Fox durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der VW, der auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Ostertorstraße abgestellt war, wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken erheblich beschädigt und circa zwei Meter aus der Parkbucht geschoben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Unfallbeteiligte die Örtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Uplengen gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - In der Zeit zwischen letzten Mittwochabend und Freitagmittag wurde ein VW, Fox in der Dorfstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw befand sich zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand und weist erhebliche Beschädigungen am Heck auf. Aufgrund der Spuren könnte der Unfall durch ein zweirädriges Fahrzeug verursacht worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

