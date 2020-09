Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.09.2020

PI Leer/Emden (ots)

+++ Fahrraddiebstahl ++ Sachbeschädigung ++ Fahren mit nicht zugelassenem PKW und ohne Fahrerlaubnis ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person ++ Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall +++

Fahrraddiebstahl

Leer - Bislang unbekannte Täter verschafften sich, in der Nacht von Freitag auf Samstag, Zugang zu einer Garage eines Einfamilienhauses in der Grenzstraße. Aus der Garage entwendeten sie ein Pedelec der Marke "Fischer" inkl. Akku und Ladegerät sowie ein weiteres Ladegerät für Autobatterien. Die Polizei Leer bittet Zeugen um Hinweise zu Tat oder Tätern.

Sachbeschädigung

Leer - Durch unbekannte Täter wurde auf dem Friedhof am Westerende, in der Nacht von Freitag auf Samstag, eine auf einem Grabstein abgestellte Kupferlaterne beschädigt. Zeugen werden um Hinweise an die Polizei in Leer gebeten.

Fahren mit nicht zugelassenem PKW und ohne Fahrerlaubnis

Leer - Am Samstag führten Beamte der Polizei Leer gegen 15:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Wagnerstraße durch. Dabei stellten sie fest, dass sich am PKW des 35jährigen Fahrzeugführers Kennzeichen befanden, welche nicht für das Fahrzeug ausgegeben wurden, und dass das Fahrzeug bereits im August 2020 außer Betrieb gesetzt wurde. Weiterhin konnte der Fahrer im Rahmen der Überprüfung keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Am Sonntag, gegen 00:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Emden einen PKW in der Medmannstraße. Hierbei mussten sie feststellen, dass der 46jährige Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,75 Promille. Weiterhin wurde im Rahmen der Kontrolle bekannt, dass der PKW nicht zugelassen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Emden - Eine 17-jährige Frau aus Emden überquerte am Donnerstag, gegen 07:15 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Auricher Straße, an der Einmündung zur Eggenastraße, bei grünem Lichtzeichen. Aus der Eggenastraße bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw nach rechts in die Auricher Straße ein und stieß dabei gegen das Hinterrad der Radfahrerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Rhauderfehn - In der Zeit von 18:30 Uhr am Freitagabend bis 09:00 Uhr am Samstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Denkmalstraße in Burlage geparkten Pkw BMW. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Schaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Leer gebeten.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bunde - Am Samstag befuhr eine 55jährige Frau aus Bunde gegen 15:00 Uhr den Friedhofsweg in Fahrtrichtung Kirchweg und kam mit ihrem PKW, vermutlich aufgrund eines leichten Schwächeanfalls, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Garagenwand. Bei dem Zusammenstoß wurde die alleinbeteiligte Frau leicht verletzt. Weiterhin wurden sowohl der PKW der Frau als auch die Garage erheblich beschädigt. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Kräfte der Feuerwehr Bunde sowie das THW zur technischen Hilfe vor Ort.

Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Hesel - Ein 65-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr am Samstag gegen 18:30 Uhr mit seinem PKW die Auricher Straße in Richtung Aurich und erlitt, nach bisherigen Erkenntnissen, während der Fahrt vermutlich einen Herzinfarkt, kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Wagen gelangte danach zurück auf der Fahrbahn und blieb dort stehen. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Vor Ort musste der Mann durch den Rettungsdienst mehrfach wiederbelebt werden und wurde anschließend in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

