Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinsepktion Leer/Emden für den 25.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (3)++Vollendeter Betrug++Schwere Diebstähle aus Firmenfahrzeugen in Verbindung mit Kellereinbruch++

Leer - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Am 24.09.2020 wurde auf dem Parkplatz an der Großen Bleiche in der Zeit von 08:45 Uhr bis 09:50 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Touran an der hinteren Stoßstange und verursachte damit einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht Am 23.09.2020 kam es in der Zeit von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr auf einem Restaurantparkplatz an der Petkumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw Renault Clio wurde durch ein Fahrmanöver eines derzeit unbekannten Unfallbeteiligten am Kotflügel hinten links beschädigt. Dabei entstand an dem geparkten Pkw ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht auf ehemaligem Apothekenparkplatz Am 23.09.2020 kam es in der Zeit von 11:05 Uhr bis 11:55 Uhr auf dem Parkplatz der ehemaligen Stadtapotheke zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Parkplatz ist nur über die Straße Ostersteg zu erreichen. Als der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er an dem Pkw eine Beschädigung in der Mitte der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wir auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Vollendeter Betrug Am 24.09.2020 kam es zu einer vollendeten Betrugsstraftat, nachdem ein Ehepaar aus Leer von sogenannten "falschen Polizeibeamten" angerufen wurde. Nach den Schilderungen der Geschädigten ging der erste Anruf bereits am Donnerstagmorgen um 09:00 Uhr ein. Der Anrufer, der sich als Mitarbeiter der "Kripo Leer" meldete, berichtete dem Ehemann von einem schweren Raub aus der Nachbarschaft. Nach diesem Raub sei ein Täter angeblich festgenommen worden, ein zweiter Täter sei noch auf freiem Fuß. Dem Geschädigten wurde suggeriert, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einer weiteren Raubtat zu seinem Nachteil kommen würde. Auch wurde der betroffene Leeraner nach Wertsachen befragt, wozu dieser auch Angaben machte. Daraufhin wurde er aufgefordert eine fünfstellige Summe in bar an die Polizei auszuhändigen. Als der 76-jährige Mann an der Richtigkeit zweifelte, stellte der Täter ihn direkt zum angeblichen "Chef der Polizei" durch. Dort meldete sich dann eine andere Person, welche mitteilte, dass alle Angaben ihre Richtigkeit hätten. Insgesamt wurden von den Tätern im Rahmen dieses Betrugsvorfalls eine Vielzahl von Anrufen unter verschiedenen Telefonnummern mit den Geschädigten geführt. Das geschädigte Ehepaar begab sich dann am Nachmittag auf Aufforderung der angeblichen Beamten gemeinsam zu Ihrer Hausbank und beantragte die Auszahlung des verlangten Geldbetrages. Dieser war jedoch für eine Sofortzahlung nicht verfügbar, sodass vorab nur ein Drittel des geforderten im unteren fünfstelligen Bereich ausgezahlt werden konnte. Dieses Geld wurde dann wie vereinbart vor der Haustür deponiert und später von einer noch nicht näher identifizierten männlichen Person abgeholt. Später erfolgte noch ein Anruf der Betrüger, bei welchem erklärt wurde, die Bank hätte angeblich Falschgeld ausgezahlt und daher müsste noch einmal ein Mitarbeiter der Polizei vorbeikommen. Aufgrund dieses letzten Telefonates kamen dem geschädigten Ehepaar Zweifel an der Richtigkeit der Sachlage, woraufhin die Polizeidienststelle in Leer persönlich von dem geschädigten Ehemann aufgesucht wurde und sich der Sachverhalt des Betruges bestätigte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es in den letzten Tagen wieder vermehrt zu dieser Art von betrügerischen Anrufen gekommen ist, die allerdings folgenlos geblieben sind Daher wird um Beachtung folgender Hinweise gebeten: Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihrem Vermögen. Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten preis. Gehen Sie nicht auf Forderungen von fremden Personen ein. Lassen Sie sich innerhalb dieser Betrugsanrufe nicht zu weiteren Personen "durchstellen". Beenden Sie das Gespräch und melden Sie sich bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

Weener - Schwere Diebstähle aus Firmenfahrzeugen in Verbindung mit Kellereinbruch In der Zeit vom 23.09.2020, 16:00 Uhr bis zum 24.09.2020, 07:00 Uhr kam es in der Stadt Weener zu vier Einbrüchen aus Firmenfahrzeugen. In einem Fall wurde zusätzlich zu dem angegriffenen Fahrzeug auch das Wohnhaus an der Tatörtlichkeit angegangen. Unbekannte Täter wirkten auf die Schließeinrichtung der als Firmeneigentum erkennbaren Fahrzeuge ein und entwendeten ausschließlich Arbeitsgeräte für den Baustellenbedarf. Im OT Stapelmoor wurde an der Hauptstraße ein VW-Crafter gewaltsam geöffnet, aus welchem ein Akkuschrauber und ein Bohrhammer entwendet wurde. Ebenfalls an der Hauptstraße wurde der neben einem Wohnhaus geparkte Mercedes Sprinter geöffnet, aus welchem ebenfalls mehrere Werkzeuge entnommen wurden. Hier begaben sich die Täter zusätzlich zu dem Keller des Wohnhauses und stiegen über ein Kellerfenster in das Gebäude ein. Auch hier wurden weitere Handwerksgeräte entwendet. Zusätzlich wurde an der Straße Neu Diele ein weiterer Mercedes Sprinter Firmenwagen und an der Straße Alter Postweg ein VW-Crafter gewaltsam geöffnet. Auch hier kam es zur Entwendung diverser Werkzeuge für den Baustellenbedarf. Alle vier Fahrzeuge waren als Firmenwagen zu erkennen und gehören zu drei verschiedenen Gewerbebetrieben. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich mit der Polizei in Weener oder Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell