Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 31++Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Linienbus++Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Diebstahl++

Moormerland - Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 31 Am 23.09.2020 kam es um 14:24 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neermoor und Riepe zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 87-jähriger Fahrzeugführer aus Neuhausen an der Spree befuhr, in Begleitung seiner 69-jährigen Ehefrau, mit seinem Pkw Audi die BAB 31 in Fahrtrichtung Emden. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Führer des Pkw Audi, bei einem Wechsel von dem Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, den bereits dort fahrenden Pkw BMW, welcher von einem 23-jährigen Mann aus Emden geführt wurde. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der BMW des Emders ins Schleudern geriet und sich überschlug. Während des Überschlags prallte der 23-jährige zudem gegen einen ebenfalls dort fahrenden Sattelzug, wodurch er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und später von der Feuerwehr aus der Lage befreit wurde. Die BAB 31 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung im oben genannten Bereich komplett gesperrt. Die betroffenen PKW mussten durch zwei Abschleppunternehmen geborgen werden. Der verunfallte Fahrer des Audi wurde in ein Krankenhaus verbracht, das beteiligte Ehepaar wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Um die genauen Unfallursachen ermitteln zu können, werden Verkehrsteilnehmer, die den Unfallverlauf beobachtet haben, gebeten, sich als Zeugen fernmündlich bei der Autobahnpolizei zu melden.

Leer- Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Linienbus Am 23.09.2020 um 15:52 Uhr kam es am Bahnhofsring im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zu einem Unfall, bei welchem eine Fußgängerin mit einem Bus zusammenstieß. Der 56-jährige Führer des Linienbusses befuhr den ZOB in Richtung Parkhaus, als eine 21-jährige Frau aus Rhauderfehn nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn lief. Dabei wurde sie von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Die Verletzte wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen, die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

Hesel - Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Diebstahl Am 22.09.2020 um 16:35 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände an der Auricher Straße zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw Opel stieß beim Rückwärtsfahren gegen eine dortige Münzstaubsaugeranlage, welche durch den Aufprall umfiel und beschädigt wurde. Dabei fiel ebenfalls eine nicht näher bezeichnete Menge Kleingeld aus dem Automaten. Der inzwischen ermittelte Verursacher, ein 46-jähriger Mann aus Moormerland, verließ nach dem Anprall kurzzeitig sein Fahrzeug, um den Staubsaugerautomaten aufzurichten. Anschließend sammelte er das dem Automaten entfallene Kleingeld ein, nahm es an sich und entfernte sich vorerst unerkannt von der Unfallstelle. Die Tat wurde videografiert und brachte die ermittelnde Polizeidienststelle auf die Spur des Verursachers. Der Moormerländer muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

