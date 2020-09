POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Sicherstellung von Gegenständen - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Eigentümern ++ Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++ Diebstahl einer verzinkten Dachrinne ++

Leer - Sicherstellung von Gegenständen - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Eigentümern

Leer - Im Juli 2020 wurden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei einer Wohnungsdurchsuchung in Leer mehrere Gegenstände sichergestellt, die augenscheinlich aus Ladendiebstählen stammen. Es ist davon auszugehen, dass diese Ladendiebstähle im Raum Leer durchgeführt wurden. Es handelt sich bei den Gegenständen überwiegend um Elektro-und Kosmetikartikel sowie Bekleidung und Schuhe. Die einzelnen Bilder sind auf der Homepage der Polizeiinspektion Leer/Emden abgebildet und unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/32XbtZ3 . Die Polizeiinspektion Leer/Emden bittet die rechtmäßigen Eigentümer oder Hinweisgeber, die diese Gegenstände identifizieren können, sich unter der der Telefonnummer der Polizei in Leer: 0491-97690-328 oder unter fk2@pi-ler.polizei.niedersachsen.de zu melden.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Leer - Am gestrigen Abend teilte ein Verkehrsteilnehmer gegen 21:45 Uhr mit, dass ein grauer VW Golf in auffälliger Fahrweise die Heisfelder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Ebenfalls soll durch den Pkw im Bereich des Kreisverkehrs "Am Dock" ein weiterer Fahrzeugführer gefährdet worden sein. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den verdächtigen Pkw schließlich an der Sägemühlenstraße sichten und die nötigen Maßnahmen zum Anhalten einleiten. Die betroffene Fahrzeugführerin, eine 26-jährige Frau aus Rhauderfehn, versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem sie mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Seeschleuse weiterfuhr. Unter Einsatz aller Sondersignale des Streifenwagens nahmen die eingesetzten Beamten die Nachfahrt auf und konnten diese schließlich noch "An der Seeschleuse" beenden. Da die Betroffene Anzeichen einer Drogen- bzw. Alkoholbeeinflussung aufwies, wurde sie aufgefordert, die Einsatzkräfte zur Dienststelle zu begleiten. Dagegen setzte sich die Frau durch Tritte zur Wehr. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau in die Obhut einer Bekannten gegeben. Die 26-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Polizei bittet Zeugen, denen das Fahrzeug im oben genannten Zeitrahmen ebenfalls aufgefallen ist, sich mit der Polizeidienststelle in Leer telefonisch in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Emden - Am Montagabend ereignete sich gegen 20:45 Uhr auf der Petkumer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei mehrere Personen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Frau aus Hesel befuhr mit ihrem VW Polo die Petkumer Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf den Zubringer zur A 31, Anschlussstelle Emden-Ost, zu fahren. Dabei reihte sie sich fälschlicherweise auf die Fahrspur ein, die geradeaus in Richtung Borssum führt. Als die dortige Lichtzeichenanlage auf Grün wechselte, fuhr die Frau aus Hesel an, bog nach links ab und übersah dabei den bevorrechtigten Fahrer eines VW up!, der die Petkumer Straße stadteinwärts befuhr. Der Fahrer 32-jährige Fahrer des VW up!, seine 25-jährige Beifahrerin (beide aus Emden) sowie die Heselerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt. Dadurch war die Auf-und die Abfahrt der Anschlussstelle Emden-Ost in Fahrtrichtung Leer für den Fahrzeugverkehr nicht befahrbar.

Moormerland - Diebstahl einer verzinkten Dachrinne

Moormerland - In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde von einem Dach eines Gemeindezentrums in der "Langen Straße" eine verzinkte Dachrinne durch bislang unbekannte Täter entwendet. Bei der Demontage der circa zehn Meter langen Dachrinne wurde zudem das Fallrohr und der Blitzableiter beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Moormerland gebeten.

