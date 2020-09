Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Einzelmeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden - Unruhen nach mutmaßlichen Pferdediebstählen ++

PI Leer/Emden (ots)

Seit der letzten Woche erhält die Polizeiinspektion Leer/Emden immer wieder Hinweise, die in Verbindung mit mutmaßlichen Pferdediebstählen stehen sollen. Nach derzeitigen Informationen stammen diese Hinweise vornehmlich aus Chatgruppen in den sozialen Medien, in denen sich die Pferdebesitzer untereinander austauschen und zur besonderen Vorsicht raten. Die Kommentare und Hinweise wurden bereits überregional verbreitet und geteilt, was für eine große Verunsicherung in der Pferdegemeinschaft sorgte. Dies führte zum Teil dazu, dass Personen, die z.B. mit weißen Lieferwagen an einer Pferdeweide vorbeifuhren, sofort mit einer möglichen Straftat in Verbindung gebracht wurden. In den letzten Jahren und somit auch in diesem Jahr ist bei der Polizeiinspektion Leer/Emden kein Pferdediebstahl angezeigt worden. Nichtsdestotrotz nimmt die Polizeiinspektion Leer/Emden sachdienliche Hinweise sehr ernst. Deshalb sollten Sie sich bei konkreten Beobachtungen, die tatsächlich auf eine bevorstehende Tat hindeuten, an die Polizei wenden. Wir nehmen diese Hinweise auf und können entsprechende Maßnahmen veranlassen. Aufmerksamkeit ist gut, Panik und Ermittlungen im Alleingang sollten jedoch zum eigenen Schutz unterbleiben. Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass das Verbreiten oder Veröffentlichen von Fotos, auf denen Personen oder Kennzeichen abgebildet sind, die mit vermeintlichen Straftaten in Verbindung gebracht werden, nicht erlaubt ist. Die Polizeiinspektion Leer/Emden möchte einige allgemeine Tipps zum Thema Sicherheit rund um Stall und Tier geben. Auf der Homepage der Polizeiinspektion Leer/Emden (https://bit.ly/3kHan9L) wurde durch die Kriminalprävention unserer Inspektion ein Themenflyer mit allen wichtigen Informationen als Download zur Verfügung gestellt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

