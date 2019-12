Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Polizeistation Gebhardshagen wird am 10.12.2019 kurzfristig nicht erreichbar sein. Die Polizei kündigt an, dass die Polizeistation Gebhardshagen am 10.12.2019, in der Zeit von 09:00-12:00 Uhr, für ca. 30 Minuten nicht erreichbar sein wird. Bitte wählen Sie in diesem Zeitraum die Amtsnummer des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad, Telefon 05341/8250, oder den Notruf 110 der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell