POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.09.2020

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.09.2020

Polizeiisnpektion Leer/Emden (ots)

Handtaschendiebstahl++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Emden - Handtaschendiebstahl Emden - Am 28.09.2020 kam es in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 12:40 Uhr vor einem Wohnhaus an der Brückstraße zu dem Diebstahl einer weißen Handtasche. Die Geschädigte, eine 79-jährige Frau aus Emden, stellte ihr Fahrrad kurzzeitig vor dem Wohnhaus ab und vergaß die im hinteren Fahrradkorb befindliche Tasche, in welcher sich unter anderem die Geldbörse und das Mobiltelefon der Geschädigten befanden. Als sie ihr Versäumnis wenige Minuten später bemerkte, stellte sie fest, dass die weiße Handtasche bereits entwendet worden war. Durch Anwohner konnte die Tasche am späten Nachmittag in einem naheliegenden Gewässer wieder aufgefunden werden. Das Mobiltelefon, sowie Geldbörse und Brieftasche, waren weiterhin nicht auffindbar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl der auffälligen Tasche geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Leer - Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem PKW die Bundesautobahn A 31. Beim Abfahren von der Bundesautobahn an der Anschlussstelle Leer/West und dem anschließenden Abbiegen in die Deichstraße übersah der Fahrer des PKW einen von rechts querenden, 78-jährigen Fahrradfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und wurde zur ersten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Fahrer des PKW wurde ein entsprechendes Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

