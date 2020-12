Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 608 vom 11.12.2020, 14:51 Uhr

KrefeldKrefeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Raubserie geklärt - zwei Männer festgenommen und wieder entlassen

Aufgrund eines Versehens in der internen Kommunikation ist es gestern zu einer Falschmeldung gekommen. Hier die korrekte Version: Die beiden Männer, die die Polizei gestern vorläufig festgenommen hat, sind weiterhin Tatverdächtige in dem Verfahren. Sie wurden am späten Nachmittag wieder entlassen. Die Mitteilung wurde gestern noch angepasst und ist hier zu finden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4789006 (610)

