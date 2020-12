Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Polizei sucht geschädigten Opel Astra Fahrer nach Unfallflucht

KrefeldKrefeld (ots)

Bereits am Mittwoch (9. Dezember 2020) gegen 9: 30 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Viktoriastraße in Richtung Uerdinger Straße. Kurz vor der Bogenstraße touchierte die 76-Jährige den linken Außenspiegel eines geparkten Autos. Erst Zuhause stellte sie einen Schaden an ihrem Auto fest. Sie fuhr zurück zur Unfallörtlichkeit, konnte aber nur noch die Verkleidung des Außenspiegels finden.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen Opel Astra handelt. Das Verkehrskommissariat sucht den Halter des Autos.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (607)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell