Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbrüche in Krefeld - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstag (10. Dezember 2020) hat die Polizei drei Wohnungseinbrüche registriert.

In Forstwald schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen 11 und 20:15 Uhr den Glaseinsatz einer Kellertür eines Hauses am Amselweg ein und verschafften sich so Zugang. Sie durchwühlten die Zimmer und flohen unerkannt mit Schmuck und Elektroartikeln.

Im Stadtteil Benrad-Nord beobachtete ein aufmerksamer Nachbar auf der Straße Am Engelshof gegen 15:05 Uhr einen hochgeschobenen Rollladen. Er rief in den Garten hinein. Daraufhin liefen ein Mann und eine Frau aus dem Haus heraus und flohen unerkannt. Sie haben ein "südländisches Aussehen", sind beide ca. 20 Jahre alt, haben schwarze Haare und waren bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose. Ob etwas entwendet wurde, steht nicht fest.

Auf der Boleystraße in Uerdingen hebelten Unbekannte zwischen 16:30 und 18:10 Uhr ein rückwärtiges Fenster auf. Sie durchsuchten die Zimmer und flohen mit Schmuck und einer Münzsammlung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (606)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell