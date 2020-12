Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Seniorin überfallen - Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (10. Dezember 2020) hat ein Mann eine Seniorin an der "Alte Gladbacher Straße" überfallen und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:15 Uhr befand sich die 77-jährige Krefelderin auf einem Fußgängerweg zwischen einem Schulgelände und einer Kleingartenanlage. Kurz vor der Ispelsstraße näherte sich plötzlich von hinten ein Mann, der sie unvermittelt in ein Gebüsch stieß und dadurch leicht verletzte. Die auf dem Einkaufs-Trolley festgebundene Handtasche, riss der Täter mit den Worten "Gib Tasche her, Du musst nicht um Hilfe rufen, dich hört hier eh keiner" an sich und flüchtete auf einem Fahrrad durch die Kleingartenanlage in Richtung Friedhof.

Ein Spaziergänger kam ihr kurz darauf zur Hilfe. Gemeinsam informierten sie die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Seniorin konnte nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort wieder nach Hause.

Der Täter ist circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hatte laut Aussage des Opfers ein "europäisches" Aussehen. Er trug ein Basecap.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (605)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell