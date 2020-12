Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Erneut Seniorinnen überfallen und bestohlen - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Dienstag (8. Dezember 2020) sind erneut zwei Frauen überfallen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

An der Tilsiter Straße (Linn) stellte eine 71-jährige Krefelderin gegen 11:50 Uhr ihren Trolley samt Geldbörse für einen kurzen Moment vor der Haustür ab. Ein Mann griff sich den Trolley und flüchtete zu Fuß in Richtung Quartelkämpchen. Ein Rollerfahrer bemerkte kurz darauf das aufgebrachte Opfer und nahm die Verfolgung auf. Den Mann konnte er nicht mehr antreffen. Stattdessen fand er an der Ecke Tilsiter Straße / Königsberger Straße den Trolley, ohne Inhalt.

Der Täter ist circa 20 Jahre alt und mittelgroß. Er trug dunkle Kleidung.

Gegen 12:30 Uhr war eine 78-jährige Radfahrerin auf einem Radweg an der Randstraße (Benrad-Süd) unterwegs. Auf Höhe der Bezirkssportanlage musste sie wegen einer Baustelle von ihrem Rad steigen und schieben. In diesem Moment näherte sich ein Mann von hinten und schubste sie zu Boden. Er griff sich die Handtasche, die am Gepäckträger befestigt war und flüchtete zu Fuß. Ein Spaziergänger fand das leicht verletzte Opfer kurz darauf und informierte die Polizei.

Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Täter ist circa 25 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haare sowie einen Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug dunkle Kleidung mit einer Kapuze.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Wir haben hier einige Empfehlungen:

Befestigen Sie bitte niemals Ihre Tasche am Fahrradlenker oder am Sattelholm. Hängen Sie bitte genauso wenig Ihre Tasche über die Griffe eines Rollators. Reißt ein Täter an Ihrer Tasche, kommen Sie unweigerlich zu Fall und verletzen sich eventuell schwer.

Hat Ihre Handtasche einen langen Trageriemen, tragen Sie diesen bitte quer über dem Oberkörper und die Tasche vor dem Bauch. Stellen Sie die Tasche möglichst nicht am Boden ab, auch nicht für einen kurzen Moment, egal ob Sie gerade einkaufen oder Grabpflege auf dem Friedhof verrichten.

Tragen Sie Ihre Wertgegenstände möglichst direkt am Körper, am besten in den Innentaschen Ihrer Jacke.

Wenn es unbedingt notwendig ist, die Tasche auf dem Fahrrad oder in einem Rollator zu transportieren, nutzen Sie bitte keinen offenen Korb. Am Fahrrad sollten Sie eine verschließbare Fahrradtasche nutzen. Für Körbe an Rollatoren gibt es verschließbare Abdeckungen. Beides verhindert den schnellen Griff eines Räubers.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz von Mo.-Fr. zwischen 8 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 02151634 4905. (603)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell